Центр инновационного творчества откроется в Межвузовском студенческом кампусе Уфы

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Уфе появится Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Об этом сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на региональное правительство. Известно, что центр будет базироваться в Межвузовском студенческом кампусе.

Главной задачей ЦМИТ станет вовлечение молодежи в инновационную деятельность. Предполагается, что подобный формат поможет выявить потенциальных изобретателей и технологических предпринимателей.

Центр будет оснащен специальным оборудованием - от 3Д-принтеров до лазерных станков -, на котором сможет работать любой желающий и изготавливать первые версии своих изобретений.

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