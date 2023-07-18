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НовостиОбщество18 июля 2023 11:04

Центр инновационного творчества откроется в Межвузовском студенческом кампусе Уфы

В центре установят оборудование, на котором любой желающий может изготовить первую версию своего изобретения
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Уфе появится Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Об этом сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на региональное правительство. Известно, что центр будет базироваться в Межвузовском студенческом кампусе.

Главной задачей ЦМИТ станет вовлечение молодежи в инновационную деятельность. Предполагается, что подобный формат поможет выявить потенциальных изобретателей и технологических предпринимателей.

Центр будет оснащен специальным оборудованием - от 3Д-принтеров до лазерных станков -, на котором сможет работать любой желающий и изготавливать первые версии своих изобретений.

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