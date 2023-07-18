В Башкирии ожидаемая продолжительность жизни превысила 73 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии составила 73,29 года. Об этом стало известно в ходе в ходе заседания, посвященного вопросам смертности населения. Отмечается, что рост продолжительности жизни будет расти и дальше.

Также стало известно, что смертность в регионе снизилась на восемь процентов. Этому способствовало уменьшение числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, на 22% уменьшилась и младенческая смертность. По показателю снижения летальности Башкирия занимает в ПФО второе место.

Известно, что Уфа, Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, Сибай, Уфимский, Абзелиловский, Бурзянский, Стерлитамакский и Хайбуллинский районы стали лидерами по снижению смертности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.