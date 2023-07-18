Житель Башкирии в парике и целлофановых пакетах ограбил 74-летнего пенсионера

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Стерлитамаке 74-летний пенсионер стал жертвой грабежа. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Пожилой мужчина сообщил полицейским, что днем к нему в квартиру постучались, и он открыл ее, думая, что к нему заглянул сосед. Однако перед ним стоял незнакомец в парике, а его руки были обернуты целлофановыми пакетами. Мужчина ударил пенсионера, повалил его на пол и вошел внутрь.

Придя в себя, хозяин квартиры увидел, что дома разбросаны все вещи, украден кошелек с деньгами, а грабитель успел скрыться. Ущерб был оценен в 12 тысяч рублей.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили жильцов дома. Один из них рассказал, что утром, выходя из подъезда, обратил внимание на мужчину, стоявшего у дома. В руках он держал парик. Кроме того мужчина признал в нем бывшего жильца дома, - рассказали в МВД.

По горячим следам злоумышленник был задержан. Его нашли около магазина, когда он покупал очередную порцию алкоголя. Грабителем оказался 33-летний мужчина, который ранее был судим.

- Мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что часть денег он успел раздать, покрыв часть накопившихся долгов. Оставшуюся сумму в размере 3 тысяч рублей сотрудники уголовного розыска изъяли и вернули законному владельцу. Также был изъят и парик, который мог использоваться при нападении, - заключили в МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

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