Хабиров рассказал о ходе строительства жилья в уфимском Забелье

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о ходе строительства жилья в уфимском Забелье.

Руководитель региона называет район главным направлением жилищного строительства в столице республике на ближайшую перспективу. Возведение объектов началось с устройства инженерных коммуникаций. На строительство канализационно-насосной станции «Затон-Восточный» из федерального, республиканского и городского бюджетов было выделено два миллиарда рублей. В настоящее время здесь завершаются бетонные работы и возведение стен зданий, также полным ходом идет монтаж оборудования. Ввести КНС в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

Вторым важным объектом Забелья в своей публикации Хабиров назвал коллектор от новой КНС до площадки городских очистных сооружений. Строителям уже удалось проложить 18 километров сетей из 27. Согласно проекту, коллектор пройдет по территории Ленинского и Орджоникидзовского районов Уфы, пересечет автодорогу Затон- Уфа и реку Белую.

По словам Радия Хабирова, в Забелье власти планируют построить «целый новый город» – девять миллионов квадратных метров жилья.

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