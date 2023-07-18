В Уфе спасатели обнаружили в реке Белая артефакт эпохи Средневековья

Фото: vk.com/ufa_ss112

В Уфе спасатели во время погружений обнаружили в реке Белая артефакт эпохи Средневековья. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Предмет представляет собой тяжелый каменный кругляш, который, по предварительным данным, является жерновом. Сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ столицы Башкирии планируют передать находку в Национальный музей Башкирии.

Как отмечают в Управлении гражданской защиты, уфимские спасатели регулярно пополняют музеи республики экспонатами. Все находки были обнаружены на дне рек города.

– В Белой спасатели нашли якорь вековой давности, останки мамонта и бизона, а в Уфимке – череп шерстистого носорога, жившего восемь тысяч лет назад, – поведали сотрудники УГЗ.

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