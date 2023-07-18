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НовостиПроисшествия18 июля 2023 8:45

В Башкирии мальчик во время катания на велосипеде проткнул себе рулем живот

Ему была проведена операция продолжительностью 6,5 часов
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/gbsalavat

Фото: vk.com/gbsalavat

В башкирском городе Салават мальчик во время катания на велосипеде проткнул себе рулем живот. Об этом рассказала пресс-служба городской больницы.

Мальчишка, как поведали специалисты медучреждения, не справился с управлением и упал животом на руль. В результате произошло проникающее ранение брюшной полости с повреждением кишечника.

Ребенка экстренно доставили в детскую городскую больницу. Врачи произвели ревизию органов брюшной полости, выявленные повреждения были ушиты. Операция длилась 6,5 часов.

Послеоперационный период, благодаря действиям специалистов, прошел без последствий, и уже спустя две недели мальчугана выписали домой к родным и близким.

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