Многодетным семьям Башкирии предоставят 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многодетные семьи Башкирии могут получить почти полмиллиона рублей на погашение ипотеки. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Как поведала в своей публикации министр, правительство России выделило дополнительно 15 миллиардов рублей на финансирование программы, благодаря которой многодетные семьи, где третий или очередной ребенок родился после 1 января 2019 года, смогут полностью или частично снять с себя нагрузку по ипотечному кредиту. При этом при решении о предоставлении средств возраст старших детей учитываться не будет.

Для выплаты в размере 450 тысяч рублей семьи могут обратиться напрямую в банк с заявлением и документами или заполнить соответствующую форму на сайте Госуслуг. Деньги на руки не выдают, средства перечисляют напрямую в банк, в котором была оформлена ипотека.

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