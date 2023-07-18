В Туймазах из-за ливня затопило улицы и тоннель

Фото: Соцсети

Вчера, 17 июля, в башкирском городе Туймазы из-за сильного ливня затопило улицы и тоннель. Видео и фотографии с последствиями непогоды местные жители поделились в социальных сетях.

На одной из распространяемых в сети видеозаписей запечатлено, как дождевая вода заполонила не только проезжую часть, но и тротуар. Гражданам приходилось забираться на любые возможные возвышенности, чтобы не угодить в образовавшиеся реки.

На кадрах другой видеозаписи запечатлен заполненный водой тоннель, по которому с опаской приходилось проезжать горожанам.

– По информации заместителя главы администрации городского поселения города Туймазы Рафиса Шангареева, воды в тоннеле нет, проезд есть, – заверили в администрации.

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