В Уфе неоднократно судимый зарезал соседку в коммунальной квартире

Фото: Рустем АХУНОВ

В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина зарезал в коммунальной квартире свою соседку. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и МВД Башкирии.

ЧП случилось в минувшую субботу, 15 июля, в доме №2 по улице Матвея Пинского. Согласно предварительным данным, 38-летняя погибшая проживала по соседству в коммунальной квартире с 50-летним ранее неоднократно судимым. Они часто ссорились из-за того, что тот вел себя неаккуратно в местах общего пользования.

В ходе очередного конфликта мужчина, будучи пьяным, ударил несколько раз ножом соседку по различным частям тела. Пытаясь спасти свою жизнь, женщина выпрыгнула из окна своей квартиры на первом этаже. К сожалению, из-за ранений она скончалась еще до приезда скорой.

Злоумышленник скрылся с места преступления и попытался уехать в Москву, однако его успели задержать на уфимском автовокзале правоохранители.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый признал свою вину.

– В настоящее время с ним проведены первоначальные следственные действия, на время расследования он помещен под стражу. Следователями проведен осмотра места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены очевидцы и другие свидетели, – сообщили в СК.

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