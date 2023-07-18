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НовостиПроисшествия18 июля 2023 6:47

В Уфе водитель Nissan Almera сбил во дворе 8-летнего самокатчика

Авария случилась на улице Боткина
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера утром, 17 июля, в Орджоникидзевском районе Уфы иномарка наехала на несовершеннолетнего мальчика. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №8 по улице Боткина. 40-летний мужчина за рулем Nissan Almera во дворе наехал на восьмилетнего мальчика, который двигался на самокате. Ребенок в результате случившегося получил ушибы.

По факту происшествия было начато административное расследование.

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