В Уфе водитель Nissan Almera сбил во дворе 8-летнего самокатчика

Фото: ГИБДД Уфы
Вчера утром, 17 июля, в Орджоникидзевском районе Уфы иномарка наехала на несовершеннолетнего мальчика. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась напротив дома №8 по улице Боткина. 40-летний мужчина за рулем Nissan Almera во дворе наехал на восьмилетнего мальчика, который двигался на самокате. Ребенок в результате случившегося получил ушибы.
По факту происшествия было начато административное расследование.
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