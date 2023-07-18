Роспотребнадзор усилил контроль в аэропорту Уфы из-за случаев неизвестной болезни в Египте

Фото: Рустем АХУНОВ

Роспотребнадзор Башкирии усилил санитарно-карантинный контроль в аэропорту Уфы из-за регистрации случаев неизвестного заболевания в Египте. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Симптомы болезни схожи с лихорадкой денге, которая распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, а также в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

Роспотребнадзор рекомендует тем, кто планирует отдых в Египте, соблюдать меры предосторожности: носить одежду, которая максимально закрывает тело, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, а, будучи в помещениях, засетчивать окна и двери.

– Важно при любом обращении за медпомощью, в случае болезни, сообщать врачу какие страны вы посещали последние шесть месяцев, – отмечают специалисты.

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