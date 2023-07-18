В Башкирии от коронавируса умерло 6100 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с 2020 года из-за коронавируса скончалось 6100 человек. За минувшие сутки умер еще один пациент. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

С начала пандемии COVID-19 заразилось 369 464 жителя региона, за последние 24 часа – 16 граждан. В инфекционных больницах Башкирии проходят лечение от ковида 76 человек, 49 из них – это лица старше 60 лет. Борются с инфекцией дома 482 пациента, 290 среди которых – пожилые люди.

Всего за три с лишним года удалось оправиться от COVID-19 362 806 жителям Башкирии, за последние сутки – 25.

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