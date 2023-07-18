Житель Уфы убил знакомого, чуть не задушил его супругу и затем напал на полицейских

Фото: Архив "КП"

Жителя Калининского района Уфы обвиняют в угрозе убийством, убийстве, а также в угрозе применения и применения насилия в отношении представителей власти. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, ночью в минувшем марте между находящимся в гостях обвиняемым и владельцем дома в ходе распития алкоголя завязался конфликт, который вылился в потасовку. Гражданская жена потерпевшего попыталась вмешаться, и тогда злоумышленник напал на нее с ножом и принялся душить.

Женщине удалось сбежать, и после этого обвиняемый дважды ударил ножом в область сердца хозяина дома. От ранений мужчина скончался. Злоумышленник убежал с места происшествия. Он оказал сопротивление прибывшим полицейским, вооружившись доской с гвоздями и угрожая расправой.

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