Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирии разрешили аренду охотничьего оружия. Соответствующий закон региональный парламент принял в минувшем феврале.

Теперь владелец оружия и патронов сможет передавать их во временное пользование исключительно охотникам, у которых есть охотничий билет и специальное разрешение. Охотничьи инспекторы имеют право проверки соответствующих документов.

Граждане, которые не имеют в собственности оружия, но обладают охотничьим билетом, получат разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения. Соответствующие разрешения сроком на пять лет выдает Росгвардия.

По словам председателя Государственного собрания Башкирии Константина Толкачева, закон послужит стимулом к развитию специализированных хозяйств и охотничьего туризма.

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