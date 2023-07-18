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НовостиОбщество18 июля 2023 5:17

В Башкирии разрешили аренду охотничьего оружия

Закон, считают власти, послужит стимулом к развитию специализированных хозяйств и охотничьего туризма
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирии разрешили аренду охотничьего оружия. Соответствующий закон региональный парламент принял в минувшем феврале.

Теперь владелец оружия и патронов сможет передавать их во временное пользование исключительно охотникам, у которых есть охотничий билет и специальное разрешение. Охотничьи инспекторы имеют право проверки соответствующих документов.

Граждане, которые не имеют в собственности оружия, но обладают охотничьим билетом, получат разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения. Соответствующие разрешения сроком на пять лет выдает Росгвардия.

По словам председателя Государственного собрания Башкирии Константина Толкачева, закон послужит стимулом к развитию специализированных хозяйств и охотничьего туризма.

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