В Башкирии два человека пострадали в пожаре, случившемся из-за удара молнии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 18 июля, в Иглинском районе Башкирии из-за пожара пострадали два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на улице Садовой в деревне Искра. Прибывшим к месту ЧП пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В результате случившегося пострадали два человека: 63-летний мужчина получил ожог темени, 62-летняя женщина отравилась продуктами горения. Обоих госпитализировали уфимскую клиническую больницу №18.

Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливает дознаватель МЧС. Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за удара молнии.

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