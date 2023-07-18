В Башкирии участникам СВО предлагают бесплатно выделять землю под строительство

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии участникам специальной военной операции предлагают бесплатно выделять земельные участки под строительство. Соответствующие поправки в законодательство разработало Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии.

Согласно опубликованной информации на сайте ведомства, на меру поддержки смогут рассчитывать военнослужащие, добровольцы, служащие в Росгвардии, которые были удостоены звания Героя России или награждены орденами, а также являются ветеранами боевых действий и нуждаются в жилых помещениях.

Как утверждается в проекте поправок, в случае, если боец погиб в ходе спецоперации, члены его семьи смогут воспользоваться правом на получение земли.

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