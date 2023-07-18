В Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем Константином Кулагиным

Фото: vk.com/district_haibulla

В Хайбуллинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Константином Кулагиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Константин Николаевич родился и вырос в селе Бурибай. После окончания школы №2 был призван на срочную службу в армию. Вернувшись домой, поступил в Сибайский политехнический колледж. Более 15 лет проработал шахтером-проходчиком.

Близкие вспоминают покойного как искреннего, доброжелательного, общительного, сострадательного и ответственного человека. В зону спецоперации мужчина отправился добровольцем.

– Константин Николаевич был заботливым сыном, любящим мужем, добрым отцом, верным другом. От имени всех хайбуллинцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким Константина Николаевича, – написал на своей личной странице в социальных сетях глава администрации Хайбуллинском районе Рустам Шарипов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.