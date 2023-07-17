С 21 июля в Уфе начнутся массовые проверки счетчиков

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе на этой неделе стартует массовая проверка счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Так, с 21 июля по 21 августа специалисты проверят счетчики ГВС и тепловой энергии.

Уфимцев просят предоставить сотрудникам «Городской абонентской службы» доступ в квартиры. В мэрии подчеркнули, что специалисты при себе обязательно должны иметь удостоверение с личной фотографией и заявку предприятия с указанием списка адресов, а деньги за свои услуги они не берут: вся процедура является абсолютно бесплатной.

Проверить свой адрес и полное расписание проверок можно на официальном сайте.

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