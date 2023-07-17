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НовостиПроисшествия17 июля 2023 15:59

За первые шесть месяцев 2023 года в пьяных ДТП погибли 36 жителей Башкирии

Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За полгода 2023 года в Башкирии в ДТП с пьяными водителями погибли 36 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

- В первом полугодии текущего года в ДТП с пьяными водителями погибли 36 человек и травмированы 153, - рассказали в ГИБДД.

В ведомстве жителей Башкирии призвали сообщать о нетрезвых водителях.

- Телефон доверия МВД по РБ 8-(347)-279-32-92 работает в круглосуточном режиме. По каждому звонку сотрудниками полиции принимаются безотлагательные меры, - уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, последнее резонансное пьяное ДТП произошло в деревне Кабаково. Нетрезвый мужчина за рулем отечественного авто не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате погибла его 36-летняя пассажирка.

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