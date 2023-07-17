В Башкирии врач спас жизнь проглотившему игрушку 4-летнему мальчику

Фото: Месягутовская центральная районная больница

В Дуванском районе Башкирии четырехлетний мальчик проглотил игрушку из шоколадного яйца. Маленький предмет застрял на границе пищевода и дыхательных путей, частично их перекрывая. Жизнь юному пациенту спас врач анестезиолог-реаниматолог Месягутовской ЦРБ Ильгиз Мустафин.

Как рассказали в медучреждении, медики уже готовились провести экстренную операцию мальчику и установить трахеостому, однако благодаря Ильгизу Мустафину игрушка была извлечена без операции.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. За его состоянием продолжают наблюдать врачи.

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