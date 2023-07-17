В Башкирии по горячим следам задержаны подозреваемые в угоне мопеда подростки

Фото: пресс-служба МВД по РБ

21-летний житель Бурзянского района Башкирии стал жертвой угона. Неизвестные похитили его мопед. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по республике.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, угонщиков обнаружили на видеозаписи одной из камер видеонаблюдения с места преступления. В местный отдел полиции были доставлены двое парней, - сообщили в ведомстве.

В отделении полиции подозреваемые, которым оказалось всего 15 и 17 лет, рассказали, что увидели одиноко стоящий мопед и решили доехать на нем до дома. Подростки заявили, что были очень уставшими, а идти им было далеко. Правда, уехать на нем они далеко не смогли.

- Несостоявшиеся угонщики без ключа зажигания смогли протолкать мопед всего на 100 метров. Далее они поняли, что не смогут на нём уехать и бросили транспортное средство у соседнего дома, - рассказали в МВД.

Сейчас в отношении горе-угонщиков принимается процессуальное решение.

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