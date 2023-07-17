Орденами и медалями генерала Шаймуратова награждены участники СВО из Башкирии

Фото: пресс-служба главы РБ

В Уфе наградили участников военной спецоперации. Военнослужащие из рук руководителя региона Радий Хабирова получили медали генерала Шаймуратова. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Уточняется, что вручение орденов было приурочено к 60-летию Героя России, уроженца Уфы, гвардии майора Александра Доставалова. Один из башкирских добровольческих батальонов носит его имя. Его бойцы прибыли в Башкирию в краткосрочный отпуск.

Радий Хабиров поблагодарил бойцов СВО и заявил, что власти обсудят, какие дополнительные меры поддержки требуются добровольцам в зоне спецоперации.

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