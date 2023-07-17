Уфу сковали вечерние 10-балльные пробки

Фото: скриншот с камер "Уфанет"

Уфа вновь стоит в десятибалльных пробках. Заторы появились сразу на четырех оживленных улицах: Затонском шоссе, проспекте Октября, улицах имени города Галле и Рихарда Зорге.

Так, причиной столпотворения машин на Галле стали сразу две аварии, которые идут друг за другом. На камерах видеонаблюдения можно заметить, что две огромные пробки, идущие с улицы 50 лет Октября и улицы Города Галле, встречаются на перекрестке и не могут разъехаться.

Известно, что общая длина пробок превышает уже шесть километров.

Ранее стало известно, что мост в Шакше будет ремонтироваться с 19 июля. Это может стать еще одной причиной пробок на севере города.

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