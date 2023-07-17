В Башкирии компания «Эко-Сити» стала регоператором вместо «Дюртюлимелиоводстроя»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии компания «Эко-Сити» назначена региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в зоне деятельности №2. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии. Ранее «Эко-Сити» уже обслуживала зону №3, в которую входили Стерлитамак, Салават, Сибай, Кумертау и 18 других районов республики.

Напомним, ранее «Дюртюлимелиоводстрой» был отстранен от работы из-за выявленных нарушений. В течение 10 дней компании необходимо передать всю нужную информацию и документы «Эко-Сити».

По словам руководителя региона Радия Хабирова, работа с «Дюртюлимелиоводстрой» на протяжении всего срока была «мучительной».

– Мы готовы работать с любыми структурами. Но вот сколько мы работали с этим «Дюртюлимелиоводстрой», столько мы и мучились, – заявил руководитель региона.

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