Мэрия Уфы ищет подрядчика для установки нового арт-объекта на площади Салавата Юлаева

Фото: Кирилл ПЕНКИН

В Уфе установят новый арт-объект «Буквы UFA». Он появится на площади Салавата Юлаева. Мэрия города объявила конкурс на сайте госзакупок на установку конструкцию.

Согласно информации, от подрядчика требуется изготовить сооружение из трех бирюзовых латинских букв с белым орнаментом, высота которых будет не менее 1,7 метра, длина — 1,2 метра, ширина — 30 сантиметров. Также не менее одного метра должна быть платформа, на которую установят конструкцию. Также от подрядчика требуется подсветка букв.

На реализацию проекта власти готовы выделить из городского бюджета 1,067 млн рублей.

Торги продлятся до 26 июля, а появиться новые буквы должны будут до 10 октября 2023 года.

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