Монтаж моста через Шугуровку в Уфе начнется 19 июля

Фото:пресс-служба администрации Калининского района Уфы

Стало известно, когда начнется ремонт моста через Шугуровку в Калининском районе Уфы. По сообщению городских властей, работы по восстановлению сооружения начнутся 19 июля. Планируется, что ремонт будет закончен в течение 10 дней.

- Работы по монтажу элементов мостового сооружения планируется завершить до 29 июля при благоприятных погодных условиях, поскольку в сильный дождь сварку конструкций проводить невозможно, - рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.

Напомним, мост был закрыт 11 июля из-за «угрозы жизни и здоровью участников дорожного движения». Водителей просят планировать свой маршрут заранее и отнестись к ремонтным работам с пониманием.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.