Сильный ветер и грозы прогнозируются 18 июля в Башкирии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии во вторник, 18 июля, ожидаются грозы, дожди и сильный ветер. Об этом рассказали синоптики регионального гидрометцентра.

- Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного, - предоставили свой прогноз метеорологи.

Завтра синоптики ожидают теплую погоду. Столбик термометра днем покажет +20...+25 градусов, ночью температура воздуха опустится до +11 градусов.

Также по сообщению МЧС по РБ, в регионе прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Опасные природные явления сохранятся до среды, 19 июля.

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