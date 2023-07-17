Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 10:43

На территорию детсада в Башкирии заползла змея

Незваным гостем оказался уж
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: госкомитет Башкирии по ЧС

В Мелеузе на территорию городского детсада на Технической улице заползла змея. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

По информации спасателей, сотрудники садика позвонили в службу спасения и рассказали, что по дорожкам ползает черная рептилия. Прибывшие на место специалисты выяснили, что незваным гостем оказался обыкновенный уж, который не является ядовитым.

Спасатели выловили змею и отпустили в лесной массив.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.