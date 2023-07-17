На территорию детсада в Башкирии заползла змея

Фото: госкомитет Башкирии по ЧС

В Мелеузе на территорию городского детсада на Технической улице заползла змея. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

По информации спасателей, сотрудники садика позвонили в службу спасения и рассказали, что по дорожкам ползает черная рептилия. Прибывшие на место специалисты выяснили, что незваным гостем оказался обыкновенный уж, который не является ядовитым.

Спасатели выловили змею и отпустили в лесной массив.

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