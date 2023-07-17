Чрезвычайная пожароопасность в лесах Башкирии сохранится до 19 июля

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом жителей республики предупредили в госкомитете РБ по ЧС.

Уточняется, что 18 и 19 июля наиболее опасная ситуация сложится на севере региона.

- Будьте внимательны. Если вы попали в экстренную ситуацию, звоните по номеру «112» - вам обязательно помогут, - напомнили спасатели.

Напомним, на оперативном совещании в региональном правительстве глава Башкирии Радий Хабиров поручил наградить участников тушения лесных пожаров в Белорецком районе. На сегодняшний день в республике нет ни одного действующего возгорания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.