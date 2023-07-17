18 июля в Уфе пройдет выставка «Обыкновенный нацизм»

Фото: ufacity.info

Завтра, 18 июля, откроется выставка «Обыкновенный нацизм». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Организатором мероприятие выступит Российское историческое общество. Поддержку в реализации выставки оказали Фонд президентских грантов, фонд «История Отечества» и Музей Победы.

В основе выставки будут экспонаты, которые были собраны Межмузейной группой Министерства культуры России. В состав группы входят сотрудники ведущих музеев страны Государственного исторического музея, Центрального музея ВС РФ, Музея Победы, музея-заповедника «Сталинградская битва» и пр.

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