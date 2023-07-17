Более пяти миллионов рублей отдали жители Башкирии мошенникам за сутки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Более пяти миллионов рублей лишились доверчивые жители Башкирии за минувшие сутки. Они попались на классические и отработанные схемы аферистов.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, 26 фактов обмана были под видом разговора с сотрудником банка или сотрудником правоохранительных органов, пять случаев мошенничества зафиксированы в социальных сетях, три – при покупке или продаже товаров через интернет.

Так, 300 тысяч рублей лишилась 51-летняя уфимка, которой якобы позвонил сотрудник банка. Неизвестный на том конце провода сообщил, что мошенники взломали ее сберегательный счет и пытаются оформить на женщину кредит. Чтобы себя обезопасить, жительнице Уфы посоветовали оформить «зеркальный кредит». Послушав «сотрудников банка», женщина сняла со счета деньги и перевела их на другой, который продиктовал ей мошенник. Когда уфимка поняла, что попалась на удочку аферистов, она обратилась в полицию.

По такой же схеме жительница Нефтекамска потеряла 350 тысяч рублей.

Еще одной жертвой лжеброкеров стал 46-летний уфимец. Ему позвонил мужчина, который представился сотрудником инвестиционной компании, и предложил заработать на ценных бумагах. Доверившись незнакомцу, житель Уфы перевел 100 тысяч рублей, но высокого дохода он не дождался и лишился крупной суммы.

По всем фактам мошенничества возбуждено уголовное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.