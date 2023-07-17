В Башкирии продолжили выплачивать 10 тыс. рублей парам, прожившим в браке более 50 лет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии продолжили выплачивать 10 тысяч рублей супружеским парам, прожившим в браке более 50 лет. Соответствующий законопроект, как сообщает «РБК Уфа», подготовила фракция ЛДПР в республиканском парламенте.

Инициатива предполагает единовременную выплату одному из супругов к 50-, 60- и 70-летнему юбилеям совместной жизни. Для ее получения жители должны будут подать заявление. К слову, на ее получение могут претендовать лишь те, кто проживает в Башкирии не менее 10 лет.

Выплата, согласно законопроекту, может быть предоставлена вне зависимости от предоставления семье каких-либо иных мер поддержки. Порядок предоставления средств должен быть определен правительством. Финансировать выплаты предлагается из бюджета республики.

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