Глава Башкирии предложил предоставить грант волонтерам из «ЛизаАлерт»

Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил предоставить грантовую поддержку волонтерам из «ЛизаАлерт». В минувшую субботу, 15 июля, руководитель региона принял участие в церемонии открытия межрегиональных учений добровольческих поисково-спасательных отрядов организации.

– Только в прошлом году они отыскали почти 500 пропавших жителей. Порой именно вы становитесь для людей последней надеждой найти своих родных и близких. Это непростой труд, который требует физических и моральных сил! – заявил Хабиров.

Руководитель Башкирии предложил рассмотреть возможность подачи заявок от отряда на получение грантов главы республики для организации дополнительного обучения поисковиков.

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