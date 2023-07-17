«Уфаводоканал» рассказал, когда и каких домах отключат водоснабжение на этой неделе

Фото: Мария ЛЕНЦ

Предприятие «Уфаводоканал» рассказало, когда и каких домах отключат водоснабжение на этой неделе.

Сегодня, 17 июля, в Калининском районе Уфы для отглушения участка водопровода для вывода под санацию с 10:00 до 22:00 отключат холодную воду в многоквартирных домах на улице Мушникова, 13/6, 13/7, 13/8.

Завтра, 18 июля в Калининском районе, с 10:00 до 22:00 для замены запорной арматуры без горячего и холодного водоснабжения останутся жители домов ул. Сельская Богородская, 29, 39, 45, 45/1, 47 и на ул. Т. Янаби, 81а. Также из-за замены пожарного гидранта в Кировском районе с 11:00 до 22:00 отключат холодную воду на ул. Кавказская, 59; ул. Менделеева, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 51, 55.

В среду, 19 июля, в Октябрьском районе с 10:00 до 21:00 из-за монтажа запорной арматуры и замены ввода не будет холодной воды в жилых домах на ул. Жукова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 2/10.

С 10:30 20 июля до 09:30 21 июля в Октябрьском районе для врезки вновь построенного водопровода холодную воду планируют отключить в жилом доме на ул. Р. Зорге, 76.

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