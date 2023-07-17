Хабиров поручил наградить участников тушения крупного лесного пожара в Башкирии

Фото: МЧС по РБ
На оперативном совещании в правительстве Башкирии 17 июля глава региона Радий Хабиров поручил наградить ликвидаторов лесного пожара в Белорецком районе республики.
14 июля 2023 года на территории двух сельсоветов Белорецкого района Башкирии был введен режим Чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара. Горел лес в труднодоступных горных районах, огонь мог подобраться к ближайшим деревням.
Сотни человек тушили пожар, среди них были как добровольцы, так и сотрудники экстренных служб и министерства лесного хозяйства республики. Для тушения привлекался пожарный вертолет – экипаж произвел 111 сбросов воды.
- Представляйте ребят к награждению, пожалуйста, - обратился Хабиров к председателю госкомитета Башкирии по ЧС Фариту Гумерову на оперативном совещании в ЦУРе. Глава Башкирии также поблагодарил все экстренные службы за слаженную работу при тушении лесного пожара в Белорецком районе.
На данный момент в Башкирии нет ни одного лесного пожара.
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