Хабиров прокомментировал лишение «Дюртюлимелиоводстрой» статуса регионального оператора

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания ЦУРе прокомментировал лишение «Дюртюлимелиоводстрой» статуса регионального оператора.

– Мы готовы работать с любыми структурами. Но вот сколько мы работали с этим «Дюртюлимелиоводстрой», столько мы и мучились, – заявил руководитель региона.

Министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов заявил, что в настоящее время завершается процедура определения временного регионального оператора.

Напомним, 5 июля Минэкологии Башкирии лишило статуса регионального оператора компанию «Дюртюлимелиоводстрой». Ранее у жителей и властей населенных пунктов, которые она обслуживала, возникало много вопросов и претензий к ее работе по вывозу мусора.

На минувшей неделе глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим чрезвычайной ситуации в Краснокамском, Татышлинском и Янаульском районах, а также в городах Агидель и Нефтекамск. Поводом для этого стала проблема с вывозом мусора с указанных территорий.

15 июля «Дюртюлимелиоводстрой» проинформировал о возобновлении вывоза и полной ликвидации завалов за сутки, что, как сообщило Минэкологии, в корне не соответствует действительности.

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