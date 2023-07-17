Минэкологии Башкирии опровергло заявление «Дюртюлимелиоводстрой» о возобновлении вывоза мусора

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство природопользования и экологии Башкирииопровергло заявление «Дюртюлимелиоводстрой» о возобновлении вывоза мусора.

5 июля ведомство лишило статуса регионального оператора компанию «Дюртюлимелиоводстрой». Ранее у жителей и властей населенных пунктов, которые она обслуживала, возникало много вопросов и претензий к ее работе по вывозу мусора.

На минувшей неделе глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим чрезвычайной ситуации в Краснокамском, Татышлинском и Янаульском районах, а также в городах Агидель и Нефтекамск. Поводом для этого стала проблема с вывозом мусора с указанных территорий.

Режим ЧС был введен в связи с прекращением сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов «Дюртюлимелиоводстрой» с территорий населенных пунктов, что, как считают власти, создает угрозу жизни или здоровью человека, а также возникновения и распространения заболеваний.

– 15 июля «Дюртюлимелиоводстрой» проинформировал о возобновлении вывоза и полной ликвидации завалов за сутки, что в корне не соответствует действительности. Вывоз отходов продолжается силами органов местного самоуправления с привлечением техники сторонних организаций, – заявили в Минэкологии республики.

Бывший регоператор, как утверждает ведомство, чтобы ввести в заблуждение судебную систему и надзорные органы, фиксирует факты вывоза мусора из пустых контейнеров, которые ранее вычистила администрация.

В настоящее время Арбитражный суд Башкирии рассматривает иск Минэкологии республики о расторжении соглашения, заключенного с «Дюртюлимелиоводстрой».

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