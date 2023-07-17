В Башкирии велосипедист погиб под колесами ВАЗ-2114 после столкновения с Lada Niva

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня ночью, 17 июля, в Учалинском районе Башкирии в ДТП погиб велосипедист. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на втором километре дороги Мансурово-Сафарово. Согласно предварительными данным, неустановленный водитель при обгоне наехал на двигавшегося по обочине 30-летнего велосипедиста. После удара его отбросило на дорогу, где по нему проехал ВАЗ-2114. В итоге велосипедист скончался от полученных травм.

Неустановленный водитель скрылся с места аварии. Сотрудниками полиции удалось установить его в ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель. Им оказался 31-летний местный житель, он управлял Lada Niva, будучи пьяным. Медосвидетельствование показало наличие 0,681 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

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