Парламент Башкирии примет закон о проведении расчетов загрязнения атмосферы

Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии намерен принять грядущей осенью закон о проведении расчетов загрязнения атмосферы. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Законопроект предлагает наделить правительство республики полномочиями по определению порядка организации проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы. Это, как считают депутаты, поможет сократить выбросы загрязняющих веществ и предотвратить нарушения гигиенических нормативов.

– Положительный опыт имеется у наших соседей – Татарстана и Челябинской области, а также в Иркутской, Калужской областях, Красноярском крае и ряде других регионов, – заявил председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.

По словам спикера регионального парламента, в 2022 году Министерство природопользования и экологии республики с жалобами на качество воздуха обратилось более 4,6 тысячи жителей Уфы, Стерлитамака и Салавата, что в два раза больше, чем в 2021-м. Результаты прокурорских проверок показали, что за год число нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха возросло на 58%.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.