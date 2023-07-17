В Уфе в ДТП со скутером «Торнадо» пострадали девушка и парень 16 и 20 лет

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера ночью, 16 июля, в Уфе в ДТП со скутером пострадали парень и девушка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №66 по улице Ахметова. 20-летний парень за рулем скутера «Торнадо» не справился с управлением, из-за чего транспорт опрокинулся. В результате произошедшего молодого человека госпитализировали с травмой спины, его 16-летняя пассажирка отделалась ссадинами.

По факту случившегося было начато административное расследование.

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