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НовостиПроисшествия17 июля 2023 5:37

В Уфе в ДТП со скутером «Торнадо» пострадали девушка и парень 16 и 20 лет

Авария случилась на улице Ахметова
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера ночью, 16 июля, в Уфе в ДТП со скутером пострадали парень и девушка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №66 по улице Ахметова. 20-летний парень за рулем скутера «Торнадо» не справился с управлением, из-за чего транспорт опрокинулся. В результате произошедшего молодого человека госпитализировали с травмой спины, его 16-летняя пассажирка отделалась ссадинами.

По факту случившегося было начато административное расследование.

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