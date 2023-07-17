В Башкирии еще один человек умер из-за COVID-19

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии за сутки из-за COVID-19 скончался еще один пациент. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения республики, число погибших от коронавируса в республике достигло 6099 человек.

Всего с начала пандемии инфекцией заразилось 369 448 жителей Башкирии, 16 из них – за последние 24 часа. В настоящее время в региональных больницах проходят лечение 80 пациентов, 56 среди которых – это лица старше 60 лет. Борются с болезнью дома 488 граждан, 146 из них – пожилые люди.

Всего в республике с 2020 года было выписано с выздоровлением 362 781 человек, за последние сутки – 15 пациентов.

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