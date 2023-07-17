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НовостиПроисшествия17 июля 2023 4:10

В Башкирии в ДТП с Hyundai Santa Fe, Toyota RAV4 и 2 грузовиками погиб мужчина

Авария случилась на дороге Кропачево-Месягутово-Ачит
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера, 16, июля в Салаватском районе Башкирии в массовом ДТП погиб мужчина. Подробности происшествия рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 29 километре дороге Кропачево-Месягутово-Ачит недалеко от села Малояз. Здесь столкнулись грузовая фура, КамАЗ, Hyundai Santa Fe и Toyota RAV4. Водитель «Хендай» получил тяжелейшие травмы, он скончался в машине скорой помощи. Различные увечья получил шофер «Тойоты», он обратился в медицинское учреждение.

Погибшим водителем «Санта Фе» оказался заслуженный волейбольный тренер ДЮСШ Олег Ханов. Две недели назад мужчина отметил свое 63-летие.

По факту произошедшего начато разбирательство. Обстоятельства инцидента уточняются.