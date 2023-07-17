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НовостиОбщество17 июля 2023 4:23

«Природа пострадала, но населенные пункты целые»: в МЧС сообщили, что в Башкирии нет действующих лесных пожаров

Днем 16 июля были полностью ликвидированы очаги в Белорецком районе
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: МЧС РБ

Фото: МЧС РБ

В Башкирии потушены все действующие лесные пожары. Об этом накануне вечером сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По состоянию на 16 июля полностью ликвидированы очаги возгорания в Белорецком районе: тут речь идет об участках в Узянском участковом лесничестве на площади 1664,5 гектаров (в 10 км от Узяна) и 312,3 гектаров (в 10 км от деревни Шигаево) Также полностью ликвидирован пожар в Башкирском заповеднике, расположенном в Хамитовском участковом лесничестве, где горел лес на общей площади 77 гектаров.

– Природа пострадала сильно, но населенные пункты целые, пострадавших нет, — уточнили в республиканском МЧС.

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