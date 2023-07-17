В Башкирии простились с 32-летним Булатом Юсуповым, погибшим в ходе СВО

Фото: администрация Гафурийского района

В Башкирии простились с 32-летним Булатом Юсуповым, погибшим в ходе проведения СВО. Печальную новость сообщили в администрации Гафурийского района, откуда и был родом военнослужащий.

Булат Юсупов родился в 1991 году в деревне Тугаево – там же окончил школу, после чего отслужил в армии. В сентябре 2022 году его призвали в зону специальной военной операции. Герой погиб в свой собственный день рождения – 6 июля.

Прощание с Булатом Юсуповым проходило в его родной деревне. Проводить в последний путь героя собрались друзья, близкие и неравнодушные сельчане, а также зампредседателя Курултая Башкирии Рустам Ишмухаметов, глава районной администрации Фанзиль Чингизов, военный комиссар Аургазинского и Гафурийского районов Файруз Гимадиев.

– За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность Юсупов Булат Даутович награжден орденом Мужества посмертно. Светлая память и вечная слава Герою! – рассказали в районной администрации.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего Булата Юсупова.