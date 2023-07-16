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НовостиОбщество16 июля 2023 16:49

В Уфе на улице Пушкина временно перекрыли движение транспорта

В мэрии уточнили, что это связано с ремонтом теплосетей
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Ограничение движения продлится до 21 июля

Ограничение движения продлится до 21 июля

В Уфе на улице Пушкина временно ограничили движение транспорта. Как сообщили в городской администрации, это связано с тем, что на данном участке ведется капитальный ремонт тепловой сети. Уточняется, что движение будет перекрыто на отрезке от улицы Аксакова до улицы Карла Маркса до 21 июля. Водителей в свою очередь попросили отнестись с пониманием к ситуации и заранее планировать маршруты своих поездок.

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