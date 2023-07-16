В Башкирии в массовой аварии с иномарками и фурами погиб заслуженный тренер

Фото: "На земле Салавата"

Сегодня в Салаватском районе произошла массовая авария, в которой погиб человек. По данным региональной Госавтоинспекции, на 29-м километре автодороги «Кропачево-Месягутово-Ачит», проходящей через село Малояз днем 16 июля столкнулись внедорожники, Hyundai Santa Fe и Toyota RAV4, а также две фуры. В результате на трассе образовалась огромная пробка, а водитель Hyundai получил очень серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи. Водитель второй иномарки также пострадал и обратился за медицинской помощью.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские, тем временем издание «На земле Салавата» уточняет, что погибшим оказался заслуженный волейбольный тренер ДЮСШ Олег Ханов. Две недели назад мужчина отметил свое 63-летие, где его поздравляли коллеги и воспитанники.

Фото: ГИБДД РБ

– Олег Раисович был замечательным педагогом, блестящим тренером по волейболу. Его воспитанники стали призерами финальных соревнований в Башкирии, - рассказали в издании.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего Олега Ханова.

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