За сутки жители Башкирии перевели мошенникам более 5 млн рубллей

Фото: Анастасия ОСИПОВА

За сутки жители Башкирии перевели мошенникам более 5 млн рублей. Такие цифры привели в региональном МВД. Всего в отделения полиции поступило 35 сообщений о совершенных мошенничествах – 26 случаев обмана проводились по распространенной схеме с звонками сотрудников банка и сотрудников правоохранительных органов. Еще 5 случаев мошенничества злоумышленникам удалось провернуть в соцсетях, и 3 – через покупки в интернете.

Так, в полицию обратилась 51-летняя уфимка и сообщила, что ей якобы позвонил сотрудник банка. Он рассказал, что мошенники взломали ее банковский счет и уже оформляют на нее кредит. По словам звонившего, уфимке требовалось срочно оформить «зеркальный» кредит, чтобы уберечь себя о мошенников. В итоге женщина сняла со своего счета более 300 тысяч рублей и перевела на «безопасный» счет, указанный лже-сотрудником. Когда до уфимки дошло, что ее обманули, она сразу же обратилась в полицию.

Еще один похожий случай произошел с 46-летним уфимцем. Ему позвонил по телефону некий молодой человек и представился сотрудником инвестиционной компании. Мошенник предложил уфимцу заработать на инвестициях – тот поверил и перечислил на чужой счет более 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала большой материал, посвященный телефонному мошенничеству, где мы подробно рассказывали, как защитить себя и близких от аферистов.

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