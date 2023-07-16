Стало известно, когда форвард Александр Хмелевский присоединится к «СЮ»

Фото: Валерий ШАХОВ

Стало известно, когда форвард Александр Хмелевский присоединится к команде «Салавата Юлаева». Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в клубе, это произойдет уже в конце июля. А пока что 24-летний американский нападающий отсутствует «в связи с семейными обстоятельствами».

Напомним, что в марте уфимский клуб продлил с форвардом контракт еще на год. В прошедшем сезоне Хмелевски набрал целых 48 (26+22) очка в 67 матчах регулярного чемпионата. При этом в 6 матчах плей-офф американец добавил еще 5 (4+1) баллов, став лучшим бомбардиром своей команды.

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