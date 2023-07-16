В Башкирии уже 65 человек заразились корью: заболеваемость растет

Все выявленные случаи кори подтверждены лабораторным путем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии растет число заболевших корью. По данным регионального Роспотребнадзора опасной инфекцией заразились уже 65 человек, из них 46 – это дети. На Уфу приходится 22 заболевших.

В ведомстве отмечают, что резкий рост заболеваемости наблюдается по всей России. Дело в том, что корь – очень заразная инфекция, поэтому если заразился один человек – вакцинировать необходимо целый подъезд. Но здесь возникает сложность, что зачастую квартиры сдаются, и определить истинное число проживающих квартирантов не представляется возможным.

Напомним, что первые симптомы кори появляются примерно на 8-12 день после заражения – это лихорадка, недомогание, кашель и насморк. На слизистой щек появляются белые пятна с красной каймой. Еще через 4-5 дней за ушами и на щеках появляется сыпь, которая распространяется на все лицо и шею, потом на тело, а затем – на руки и ноги. Опасность болезни заключается в том, что она может привести к слепоте и отеку мозга. Врачи напоминают, что основным и самым эффективным способом защиты от кори является вакцинация.

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