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НовостиПроисшествия16 июля 2023 11:20

В Башкирии во время воскресных рейдов сотрудники ГИБДД задержали 128 пьяных водителей

Печальной статистикой поделился глава ведомства Владимир Севастьянов
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Некоторые водители пытались скрыться, но все равно были остановлены

Некоторые водители пытались скрыться, но все равно были остановлены

Фото: Дмитрий ИГНАТОВ

В Башкирии во время воскресных профилактических рейдов дорожные полицейские задержали 128 нетрезвых водителей. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, уточнив, что 10 из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Некоторые водители, завидев сотрудников ГИБДД, пытались скрыться, но все равно были задержаны.

Также активно дорожным полицейским помогают и неравнодушные граждане. Так, например, звонок от жителя Мелеузовского района на горячую линию МВЛ помог задержать нетрезвого водителя и предотвратить трагедию на дороге.

– Госавтоинспекция продолжает свою работу в этом направлении, - заверил Владимир Севастьянов.

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