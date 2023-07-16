В Башкирии во время воскресных рейдов сотрудники ГИБДД задержали 128 пьяных водителей

Некоторые водители пытались скрыться, но все равно были остановлены Фото: Дмитрий ИГНАТОВ

В Башкирии во время воскресных профилактических рейдов дорожные полицейские задержали 128 нетрезвых водителей. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, уточнив, что 10 из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Некоторые водители, завидев сотрудников ГИБДД, пытались скрыться, но все равно были задержаны.

Также активно дорожным полицейским помогают и неравнодушные граждане. Так, например, звонок от жителя Мелеузовского района на горячую линию МВЛ помог задержать нетрезвого водителя и предотвратить трагедию на дороге.

– Госавтоинспекция продолжает свою работу в этом направлении, - заверил Владимир Севастьянов.

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